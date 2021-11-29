Ветер с порывами до 17-25 м/с ожидается в ЦФО 30 ноября

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Синоптики предупредили об усилении ветра до 17-25 м/с в ночь на 30 ноября и днем во вторник в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Липецкой, Калужской, Костромской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях. При этом местами пройдут дожди, возможны грозы, мокрый снег, сообщается в понедельник на сайтах областных гидрометцентров и управлений МЧС.

По данным региональных управлений МЧС, в ночь на 30 ноября и днем во вторник порывы ветра до 17-22 м/с ожидаются в Воронежской, Липецкой, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тульской областях, в Орловской - до 23 м/с, в Тамбовской - до 25 м/с. Ночью возможны дожди, местами сильные, грозы, днем - мокрый снег, гололедица. "30 ноября в ночное время на территории Тамбовской области ожидаются местами дожди, грозы, усиление ветра порывами до 25 м/с", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Тамбовской области.

Об усилении ветра в других регионах на данный момент не сообщается. По информации местных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), набольшей части ЦФО в ночные часы 1 и 2 декабря ожидается понижение температуры воздуха. Так во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях похолодает до минус 6-10 градусов, днем в среду возможен снег, столбики термометров покажут около минус двух-трех градусов.

В Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областях ночами 1 и 2 декабря ожидается до минус одного-пяти градусов, в дневные часы - до минус одного-трех градусов, мокрый снег пройдет преимущественно в среду. "В Воронежской области после прохождения теплого сектора циклона и потепления в понедельник до 11-12 градусов, ожидается похолодание. <...> Во вторник днем постепенно начнет холодать, и следующей ночью уже минусовая температура, легкий мороз: днем около нуля, ночью - от нуля до пяти градусов мороза", - сказал ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Андрей Гусев.

На сайте Гидрометцентра России отмечается, что погоду в ЦФО в ближайшие двое суток будет определять глубокий циклон, который переместится с Белоруссии на Архангельскую область. 1 декабря в округе ожидается снег, возможен ветер с порывами до 17 м/с, в отдельных районах с метелью, температура воздуха понизится в среднем на пять-восемь градусов.