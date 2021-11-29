В РКН сообщили, что Twitter до сих пор не удалил 761 запрещенное сообщение

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Twitter до сих пор не удалил 761 запрещенное сообщение, и пока он не сделает этого, ограничения на скорость работы социальной сети в России сохранятся. Об этом представитель Роскомнадзора (РКН) заявил в понедельник агентству Reuters.

"По состоянию на настоящий момент не удален 761 пост. Условия для снятия ограничений по доступу на мобильных устройствах таковы, что Twitter должен полностью удалить запрещенную информацию, зафиксированную Роскомнадзором", - сообщили в ведомстве.

"Мы также подчеркиваем, что социальная сеть Twitter неоднократно признавалась российским судом виновной в совершении административных правонарушений", - добавили в регуляторе.

Ранее в Роскомнадзоре сообщали, что Twitter уже удалил более 90% запрещенной информации. Так, в октябре называлась цифра в 9% до сих пор доступного запрещенного контента.

Reuters не приводит оперативного комментария Twitter.

В марте РКН объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный контент. 17 мая ведомство сообщило о решении снять ограничения доступа к соцсети в стационарных сетях после того, как администрация Twitter удалила более 90% противоправного контента. При этом сохраняется замедление трафика соцсети на мобильных устройствах.