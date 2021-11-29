Около 8% коек для пациентов с коронавирусом возвращают в плановый режим работы в Казани

КАЗАНЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Минздрав Татарстана перевел порядка 190 коек, перепрофилированных под лечение коронавируса в Казани, в плановый режим работы, это сокращение почти на 8%, сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.

"Работа стационарных коек временных инфекционных госпиталей продолжается в соответствии с нынешней стабилизирующейся эпидситуацией в городе. С сегодняшнего дня приказом министерства здравоохранения Татарстана 190 коек в городских учреждениях снимают с себя гриф инфекционных и переводятся по своему функционалу на плановое доковидное предназначение", - сказал Жаворонков.

Как уточнили в управлении здравоохранения Казани, сокращение произошло на 7,9%. Всего в Казани было задействовано 2392 койки. Свободный коечный фонд Казани на сегодняшний день составляет 15%.

По словам Жаворонкова, амбулаторный сегмент продолжает свою работу в условиях пандемии с учетом сезонного подъема заболеваемости ОРВИ.

28 ноября в Татарстане зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщала 26 ноября заместитель главного санитарного врача республики Любовь Авдонина, на протяжении последних трех недель еженедельный темп прироста сохранялся на уровне 20%. За истекшую неделю рост относительно предыдущей недели составил 2,8%.