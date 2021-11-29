В Пензенской области до 31 декабря продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

ПЕНЗА, 29 ноября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный в Пензенской области в марте 2020 года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 декабря включительно. Соответствующее постановление подписал в понедельник глава региона Олег Мельниченко, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Пензенской области.

"Режим повышенной готовности продлен в Пензенской области по 31 декабря включительно. Решение о продлении связано с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

В Пензенской области продолжают действовать ограничения на посещение театров, музеев, галерей и кинотеатров, концертных залов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и ледовых катков, предприятий общественного питания и сферы услуг. Для их посещения необходимо предъявить QR-код о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или официальный документ о медотводе. Работа предприятий общественного питания в регионе ограничена с 23:00 до 6:00.

В Пензенской области с 7 октября введена обязательная вакцинация для работников сфер торговли и услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения и образования, ЖКХ, госслужащих. Впоследствии перечень был расширен, в него включили сотрудников промышленных предприятий, работников СМИ, депутатов регионального и муниципального уровня, сотрудников связи и предприятий в сфере растениеводства, животноводства и охоты, строительной сферы. Кроме того, с 17 ноября в Пензенской области введена обязательная вакцинация для граждан в возрасте 60 лет и старше.