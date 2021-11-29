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В Северной Осетии до конца года разработают программу национально-культурного развития

Программа должна начать работать уже с 1 января, заявил глава республики Сергей Меняйло

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 ноября. /ТАСС/. Госпрограмма национально-культурного развития осетинского народа на 2021-2025 годы будет разработана в Северной Осетии до конца года. Такое поручение дал в понедельник глава республики Сергей Меняйло на еженедельном аппаратном совещании.

"Программа должна быть рабочей и исполняемой. Давайте перейдем к конкретике. Все, что нереально к исполнению на сегодняшний день по той или иной причине, частично исключить или передвинуть, но программа "живая" должна быть. С 1 января она должна работать", - сказал глава республики, обращаясь к министру Северной Осетии по национальной политике и внешним связям Алану Багиеву.

В настоящее время идет согласование мероприятий программы с госорганами республики.

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