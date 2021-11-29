В Якутске из-за гриппа и ОРВИ школы переходят на дистанционное обучение

ЯКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Школьники Якутска первых-восьмых классов с 30 ноября по 6 декабря будут находиться на дистанционном обучении из-за повышения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщило в понедельник управление образования мэрии Якутска.

"На основании протокола заседания санитарно-противоэпидемической комиссии городского округа "город Якутск" от 29 ноября 2021 года <…> приказываю: <…> организовать образовательный процесс с 30 ноября по 6 декабря 2021 года для обучающихся с первый по восьмой классы с использованием дистанционных образовательных технологий", - говорится в опубликованном на портале управления приказе начальника управления образования Алексея Семенова.

В дистанционном формате для учеников этих классов будут работать кружки, секции и проходить дополнительные занятия. Старшие классы продолжат обучаться в очном формате.

Как отмечается в документе, будут также приостановлены все спортивные и культурно-массовые мероприятия республиканского и городского значения на территории городского округа "город Якутск".

Как сообщили ТАСС в управлении образования мэрии Якутска, наиболее высокие показатели заболеваемости отмечаются среди детей школьного возраста 7-14 лет - заболеваемость выше эпидемических порогов в 3,2 раза, а также среди взрослых - 15 лет и старше - заболеваемость превышает эпидемические пороги в 4,7 раза.