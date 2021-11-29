Число госпитализированных с коронавирусом снизилось в КЧР за месяц в два раза

ЧЕРКЕССК, 29 ноября./ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) отмечают улучшение эпидемиологической ситуации в регионе. Лечение от коронавируса в стационаре проходят 544 жителя, нагрузка на ковидные госпитали снизилась в два раза по сравнению с пиковым периодом, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб.

"В КЧР больше двух недель продолжается устойчивая тенденция снижения количества нуждающихся в госпитализации ковидных больных. Суточное число выписанных из ковид-госпиталей КЧР заметно превышает количество госпитализированных. В настоящее время в ковид-госпиталях республики проходят лечение 544 пациента. Это в 2 раза меньше, чем было в пиковую нагрузку 26 октября, когда в ковид-госпиталях КЧР одновременно проходили лечение 1 058 человек", - говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что на территории региона в настоящее время отмечается стабилизация ситуации с коронавирусом. Количество ежедневно выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией планомерно снижается.

Ранее в КЧР ввели систему QR-кодов для посещения торговых центров, кафе и кинотеатров. Ночная работа кафе и ресторанов приостановлена, запрещено проведение массовых мероприятий, действует масочный режим. На самоизоляции находятся жители старшего поколения, 30% работников организаций республики должны быть переведены на дистанционный режим работы.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявили 81 случай заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 30 009 случаев инфицирования, 25 909 жителей выздоровели, 857 умерли.