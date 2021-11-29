Праздник для многодетных матерей, пришедших на вакцинацию, организовали в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 29 ноября. /ТАСС/. Вакцинацию 50 многодетных матерей в дагестанском Кизилюрте провели в праздничной обстановке по случаю Дня матери. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе министерства труда и социального развития республики.

"При содействии социально-реабилитационного центра Минтруда Дагестана ко Дню матери организована вакцинация 50 многодетных матерей. В этот же день в Доме культуры города Кизилюрта для них организован праздник",- говорится в сообщении.

Как сообщили в министерстве, специально для проведения вакцинации был оборудован отдельный кабинет, где принимали терапевт и медицинская сестра. Главный врач Центральной больницы г. Кизилюрта Патимат Шабанова после вакцинации каждую женщину еще раз поздравляла с праздником и вручала подарки.

Отмечается, что от председателя Движения "Матери России" Валентины Петренко, от председателя Движения "Матери России" по Республике Дагестан Таисии Магомедовой многодетные мамы получили благодарственные грамоты.