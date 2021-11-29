Алтайский губернатор потребовал исключить личные авто из перевозки школьников после ДТП

БАРНАУЛ, 29 ноября. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко потребовал не использовать личный транспорт педагогов для доставки школьников к месту учебы и домой после гибели трех детей в ДТП со снегоуборочным поездом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона в понедельник.

"На месте трагедии работает следственная группа, прокуратура, МЧС. Создана районная комиссия по оказанию помощи. По предварительным данным, после уроков учительница не стала дожидаться школьного автобуса и повезла своих учеников домой в другое село на личном автомобиле. До прихода автобуса оставалось 1,5 часа, все дороги вычищены и препятствий для безопасной перевозки детей не было. Губернатор Виктор Томенко потребовал исключить случаи использования личного автотранспорта сотрудниками школ для перевозки детей к месту учебы и обратно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава региона также поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших детей. Томенко дал поручение оказать всю требуемую медицинскую помощь женщине и ребенку, находящимся в больнице, а также оказать материальную помощь семьям погибших. Глава региона поручил привлечь к работе с семьями погибших детей психологов.

В понедельник в 08:45 мск на железнодорожном переезде в Алтайском крае водитель легкового автомобиля выехал на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед снегоуборочным поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей погибли на месте. По факту ДТП возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").