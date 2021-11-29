Первую очередь реставрации Большого каприза XVIII века завершили в Царском Селе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Музей-заповедник "Царское Село" объявил о завершении первой очереди реставрации Большого каприза - сооружения, построенного при Екатерине II и соединяющего Екатерининский и Александровский парки. Работы велись с 2019 года за счет внебюджетных средств музея, теперь памятник освободился от реставрационных лесов, сообщили в понедельник в его отделе по связям с общественностью.

Большой каприз - искусственно образованная насыпь с двумя арочными пролетами над дорогами. Его архитектурный замысел принадлежал архитектору Василию Неелову, возведение проходило при участии инженера Ивана Герарда в 1770-1774 годах. На его вершине устроена китайская беседка, куда ведут две лестницы, облицованные мрамором и известняком. Земляная насыпь оформлена вертикально установленными каменными глыбами пудостского камня в виде неприступного горного склона. Между блоками необработанного камня устроены лабиринты с лесенками, ведущими к вершине холма. С севера и юга к беседке ведут пешеходные тропинки, склоны земляной насыпи обсажены деревьями и кустарником.

"Мастера отреставрировали стены и своды арок. Основная арка - более пяти в ширину и более семи метров в высоту. Вторая, меньшая по размерам, сооружена в земляной насыпи. Отреставрировали также беседку в китайском стиле, фасады и лестницы лабиринта на северном склоне, обновили и усовершенствовали систему гидроизоляции, отремонтировали дорогу с булыжным и набивным покрытием, озеленили прилегающую территорию. Все работы произведены за счет внебюджетных средств музея", - говорится в сообщении.

Как рассказали в музее-заповеднике, после Великой Отечественной войны мастера восстановили склоны, по сути заново возведя их. В 1988-89 годах были проведены реставрационные работы по укреплению, консервации и фрагментарному воссозданию памятника. Но вскоре мраморные колонны беседки были расписаны граффити вандалами, каменная облицовка сводов начала разрушаться. В 2016 году была разработана научно-проектная документация по реставрации памятника, к работам приступили в 2019 году. "В будущем планируется провести вторую очередь работ, которая предусматривает продолжение реставрации каменных блоков", - отметили в музее.

Между Екатерининским и Александровским парками проходит Подкапризовая дорога, которая получила свое название благодаря двум сооружениям - Большому и Малому капризам. Согласно одной из легенд, земляные арки-переходы получили такие названия, потому что императрица Екатерина II, утверждая сметы на связанные с ними дорогостоящие строительные работы, долго колебалась, а, подписав, сказала: "Быть так, это мой каприз".

Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром Великим для его жены Екатерины I, является одним из самых посещаемых туристических объектов России, в 2019 году в нем побывали более 4 млн человек. Наиболее популярными среди посетителей объектами заповедника являются Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон Агатовые комнаты и музей Первой мировой войны в Ратной палате. В конце лета 2021 года после многолетней реставрации для публики открылись личные апартаменты Николая II и его супруги Александры Федоровны в Александровском дворце.