Власти Новгородской области разрешили банкеты и увеличили до 75% наполняемость кинотеатров

ТАСС, 29 ноября. Власти Новгородской области в условиях пандемии коронавируса разрешили проводить банкеты, увеличили наполняемость кинотеатров и театров до 75% и отменили требование для родителей посещать учреждения допобразования по QR-кодам. Об этом сообщил в понедельник губернатор Андрей Никитин в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

"Исходя из рекомендаций Роспотребнадзора с 1 декабря мы с вами разрешаем банкеты в ресторанах при наличии у всех участников этого банкета QR-кодов. Увеличиваем наполняемость кинотеатров и театров до 75% с обязательным наличием QR-кодов. А также отменяем требование по QR-кодам при посещении родителями дополнительных образовательных учреждений", - сказал Никитин.

Новгородская область первой из регионов РФ заявила о продлении нерабочих дней из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Ковидные каникулы в области продлились три недели, с 25 октября по 14 ноября, эффект от них власти оценили положительно. Число госпитализаций за нерабочие дни снизилось на 40%. В регионе сохраняются ограничения на проведение развлекательных и массовых мероприятий, работа дискотек и ночных клубов, также продолжает действовать система QR-кодов для посещения общественных мест и после нерабочих дней.

Всего в регионе зарегистрировано 59 298 случаев COVID-19, за последние сутки - 286. Выздоровели 28 220 человек, 604 умерли.