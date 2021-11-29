СМИ: Sinovac готова адаптировать свою вакцину от ковида под омикрон-штамм

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 ноября. /ТАСС/. Китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech заявила о готовности адаптировать свою вакцину от COVID-19 под омикрон-вариант коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета South China Morning Post со ссылкой на представителей компании.

"Технология и производство схожи [с теми, которые использовались при оригинальном штамме], и опытный образец вакцины может быть изготовлен очень быстро после выделения штамма. Производство не является проблемой", - говорится в заявлении компании.

В то же время в Sinovac отметили, что для массового производства новой вакцины необходимо провести ряд исследований и получить соответствующее разрешение.

Фармацевты заявили, что в настоящий момент собирают информацию, связанную с новым штаммом. В первую очередь Sinovac предстоит определить, требуется ли разработка новой вакцины для борьбы со штаммом "омикрон".

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность" ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению.