Медведев заявил, что к 300-летию СПбГУ готовится 30 мероприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Программа подготовки к 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), которое будет отмечаться 8 февраля 2024 года, включает более 30 мероприятий, в том числе, реставрационные работы, научные конференции, выставки и создание фильмов. Об этом сообщил в понедельник глава попечительского совета СПбГУ, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Трехсотлетие университета должно отмечаться 8 февраля 2024 года, это событие всероссийского масштаба. <...> Утвержденный план подготовки содержит более 30 разнообразных мероприятий - от реставрационных работ в исторических зданиях университета до создания серии фильмов о выдающихся ученых и выпускниках; пройдут и научные конференции, концерты, выставки и другие мероприятия. Сделано уже немало. На базе университетской клиники открыт центр по изучению аутоиммунных заболеваний, последствий коронавирусной инфекции. Построены новые общежития для студентов. Началось воссоздание и реконструкция Ботанического сада, который в год 300-летия университета отметит своеобразный юбилей, - 160 лет", - сказал Медведев на заседании попечительского совета СПбГУ, которое прошло в формате видеосвязи.

Он считает, что необходимо продолжить важные перемены в жизни университета, которые позволят укрепить его лидерские позиции среди университетов России и успешно конкурировать на международном уровне.

"Университету требуются не отдельные улучшения. Речь идет о развитии всей его инфраструктуры - от новых корпусов, инженерных коммуникаций, компьютерных сетей, лабораторного оборудования до транспорта, на котором добираются студенты и преподаватели на учебу и работу. Задача номер один - создать нормальное пространство для учебы, для исследований, для творчества, которое отвечает самым современным требованиям в высшей школе. Работа эта ведется на основе ранее принятых государственных решений и решений попечительского совета", - отметил Медведев.

На развитие университета направлены два масштабных проекта - "Территория развития СПбГУ" и создание инновационного научно-технологического центра "Невская дельта". По словам Медведева, университет уже заключил соглашения с ведущими компаниями, которые выразили намерение участвовать в реализации проекта "Невская дельта". Центр СПбГУ "Невская дельта", где будет создана современная научная и образовательная инфраструктура, позволит создать условия для быстрого внедрения в производство разработок ученых университета.

Три века университета

Санкт-Петербургский государственный университет был основан 28 января (8 февраля) 1724 года, когда Петр I издал указ об учреждении университета и Российской академии наук.

Сегодня СПбГУ - это научный, образовательный и культурный центр мирового уровня. Он обладает правом устанавливать собственные образовательные стандарты, выдавать дипломы собственного образца и проводить защиты диссертаций на соискание ученых степеней по своим правилам.

СПбГУ реализует более 400 основных образовательных программ по всем уровням и более 800 дополнительных программ. Ученые университета проводят исследования практически во всех областях знаний. В СПбГУ действует Научный парк из 23 ресурсных центров, где реализуются научные и инновационные проекты. В числе партнеров Петербургского университета более 500 вузов из 80 стран.