Курские власти разработали механизм получения QR-кода при медотводе от прививки

КУРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Механизм получения QR-кода при наличии медицинского отвода от прививки против коронавируса разработали в Курской области. Запустить выдачу сертификатов на бумажном носителе или в электронном виде возможно с 6 декабря, сообщила в понедельник на оперативном совещании администрации региона замгубернатора области Оксана Крутько.

"Проработали вопрос о выдаче QR-кодов гражданам, имеющим медицинские противопоказания к прививке от коронавируса. Пока федеральное решение запаздывает, готовы сделать временный вариант на уровне региона. Готовы запустить выдачу с 6 декабря", - сказала Крутько.

Для получения QR-кода в электронном виде или сертификата на бумажном носителе жителям региона необходимо получить справку единого образца о наличии противопоказаний к прививке против коронавируса и предоставить документ, удостоверяющий личность. Возможность получить QR-код проработана во всех офисах МФЦ в Курской области.

В настоящее время в Курской области предоставление QR-кода о прохождении вакцинации против ковида необходимо при посещении торговых центров, театров, концертов, цирковых представлений, кинопоказов, покупки или пополнения льготного проездного билета.

С начала пандемии в Курской области выявлено 76 197 случаев заражения коронавирусом, 1 805 пациентов умерли. В Курской области с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты около 581 тыс. человек, завершили вакцинацию около 527 тыс. жителей. Регион достиг 80% от плана по вакцинации населения от коронавируса.