В Сочи утвердили правила размещения электросамокатов

СОЧИ, 29 ноября. /ТАСС/. Депутаты сочинского Горсобрания внесли в правила благоустройства курорта раздел, касающийся парковки электросамокатов. Согласно данным на сайте городской администрации, отвечать за брошенный вне положенных мест транспорт будут предприниматели.

Ранее сообщалось, что местные жители и гости курорта жалуются на то, что электросамокаты бросают на остановках общественного транспорта, посреди тротуаров, на придомовых территориях. Также зачастую самокаты оставляли на главных курортных улицах, где они мешали движению пешеходов.

"Теперь в правилах отражены дислокация технических средств и лица, ответственные за выдачу разрешений на услуги кикшеринга. Также определена ответственность предпринимателей за брошенные средства индивидуальной мобильности в не предназначенных для этого местах", - говорится в сообщении.

Летом этого года скорость электросамокатов в Сочи была снижена до 10 км/ч, мера принята в связи с тем, что некоторые пользователи транспорта развивали скорость до 40 км/ч, создавая опасность. Также фиксировались случаи травмирования пешеходов, в том числе детей.

Кроме того, сообщили в администрации, в правила благоустройства города внесли разделы, касающиеся форм и механизмов общественного участия в проектах благоустройства. Появились уточнения по зонам размещения вывесок и типам помещений для этого, а также в новую редакцию вошло компенсационное озеленение.

"Это посадка зеленых насаждений взамен снесенных и их сохранение до полной приживаемости. Учтены санитарные рубки, содержание субтропических экзотов и деревьев, правила омолаживающих обрезок, защита от вредителей и применяемые пестициды", - пояснили в пресс-службе.