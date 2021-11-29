Эксперт: появление омикрон-штамма в ЮАР обусловлено множеством лиц с низким иммунитетом

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Появление нового штамма коронавирусной инфекции в ЮАР обусловлено большим количеством людей с проблемами иммунитета, в том числе ВИЧ-инфицированных и болеющих СПИДом. Об этом в понедельник заявил завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, академик РАН Николай Брико в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Новый вариант B.1.1.529 или "омикрон" - это уже второй вариант [коронавирусной инфекции], который появился в ЮАР. Может быть, не случайно. По крайней мере в Южной Африке. В этом регионе, конечно, большое число лиц ВИЧ-инфицированных, СПИД, там и выше уровень заболеваемости папилломавирусной инфекцией. И может быть, в организме циркулируя с иммуно-скомпрометированными и с какими-то дефектами иммунитета, там и сформировался новый вариант", - сказал он.

Эксперт отметил, что возможность самоуничтожения дельта-штамма при этом "требует изучения". "Отдельные единичные наблюдения - это еще не доказательства. Но может быть, эволюция вируса может идти и в эту сторону", - сказал он.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность" ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, этот штамм обладает повышенной способностью к распространению. В качестве меры предосторожности ряд стран объявили о прекращении авиасообщения с государствами юга Африки.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 261,5 млн человек, свыше 5,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 604 233 случая заражения, выздоровели 8 295 811 человек, умерли 273 964. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.