Потребность в ветклиниках и приютах для бездомных животных закроют на Ямале в 2022 году

ТАСС, 29 ноября. Еще семь ветеринарных пунктов откроют в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до конца следующего года и таким образом полностью закроют потребность региона в ветклиниках и приютах для бездомных животных. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО в понедельник.

"В этом году введены в эксплуатацию четыре новых ветеринарных пункта (микрорайон Коротчаево (город Новый Уренгой), поселок городского типа Пангоды, города Губкинский, Тарко-Сале), два по плану появятся до конца текущего года (Се-Яха, Антипаюта). Еще пять новых ветеринарных объектов - в Горках, Надыме, Тазовском, Гыде, и Красноселькупе - появится в следующем году. В вопросе создания благоприятных условий для работы ветеринарных работников, удобства ямальцев мы полностью закроем потребность в 2022 году. Эта проблема была для нас очень острая и тянулась не одно десятилетие", - цитирует пресс-служба руководителя службы ветеринарии ЯНАО Евгения Попова по итогам пресс-конференции.

Также в 2021 году на Ямале открыли три приюта - в Салехарде, Ноябрьске и Тазовском. До конца года появится еще один, а потребность в приютах закроется после запуска объекта в Новом Уренгое в следующем году.

С начала 2021 года в приюты поступили более 4 тыс. животных. Благодаря деятельности зоозащитных организаций в этом году обрели новых хозяев более 1,2 тыс. животных. Прежним владельцам вернули 229 питомцев.