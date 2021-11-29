Число заболевших ковидом в Вологодской области снизилось до менее 400 человек в сутки

ВОЛОГДА, 29 ноября. /ТАСС/. Ежедневное число заражений коронавирусом в Вологодской области снизилось до менее 400 человек. Койки заняты на 69,2%. Ситуация с заболеваемостью ковидом в регионе стабилизировалась, сообщил в понедельник первый заместитель губернатора - председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов.

"На прошедшей неделе наметилась тенденция стабилизации ситуации с коронавирусом. Количество заболевших снизилось до менее 400 человек в сутки. На сегодня в регионе всего заболели 90 107 человек, за сутки - 376. Коэффициент распространения инфекции меньше единицы - 0,97 <…>. Видим снижение уровня госпитализации, на сегодня госпитализирован 1 391 человек, уровень загрузки инфекционных коек составляет 69,2%, свободных коек - 30,8%. Всего на сегодня развернуто 2 010 коек", - сообщил Кольцов на оперативном совещании областного правительства.

По его словам, возросли и темпы вакцинации от коронавируса, по этому показателю область за неделю переместилась с 62-го места на 59-е среди регионов РФ. На сегодня первым компонентом вакцины привит 502 921 человек, вторым - 417 тыс. человек. План по иммунизации населения выполнен на 69,5%. В регионе действует 148 пунктов вакцинации, в том числе 24 мобильных, везде имеется достаточный запас вакцины. Для удобства жителей с 30 ноября заработает дополнительный прививочный пункт в Зашекснинском районе Череповца, сообщил Кольцов.

Ранее в области организовали ряд стимулов для прививочной кампании среди разных возрастных групп населения. Студентам вузов и ссузов организованы выплаты. Молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет смогут принять участие в розыгрыше гаджетов и путевок на родину Деда Мороза в Великий Устюг и в аквапарк Y. E. S. В прививочных пунктах начали раздавать бесплатные билеты на новогодние мероприятия и концерты. Также предусмотрены поощрения для советов ветеранов в тех муниципалитетах, где привьются 80% граждан 60 лет и старше. Сельским советам ветеранов перечислят по 200 тыс. рублей, городским - по 400 тыс. рублей.