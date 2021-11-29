В МЧС предупредили об опасности новогодних елок

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России предупредили об опасности новогодних елей, говорится в сообщении института.

"Специалисты ВНИИ ГОЧС обращают внимание, что в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников ежегодно на территории страны регистрируются случаи травматизма взрослых и детей, связанные с падением на них слабо укрепленных широкоформатных декораций и елей из-за ветровых нагрузок или обледенения, возгораний таких конструкций, в том числе вследствие нарушения требований безопасности при обращении с пиротехническими средствами", - говорится в сообщении.

Происшествия с новогодними елками фиксировались во Владивостоке, Вологде, Воронеже, Иванове, Иркутске, Костроме, Петрозаводске, Рязани и Санкт-Петербурге. В связи с этим ученые рекомендовали властям на местах и заинтересованным органам проводить обследование елей перед праздниками на предмет их крепления. Во время праздничных мероприятий им предписали обеспечить безопасность.