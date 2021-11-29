Синоптики предупредили о ливнях с грозами в Сочи

СОЧИ, 29 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в Сочи ливни с грозами, ветер до 27 м/с, шторм до пяти баллов с высокими волнами. Также есть риск подъема уровня рек и схождения селевых потоков в горах, сообщила пресс-служба администрации города в Telegram-канале в понедельник.

"В течение суток 30 ноября и 1 декабря, а также ночью и утром 2 декабря местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами. Возможно шквалистое усиление ветра до 22-27 м/с. На реках прогнозируется подъем уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема. На побережье усилится волнение до четыре-пять баллов с высотой волн 1,5-2,5 м", - говорится в сообщении.

В горах Красной Поляны температура воздуха опустится до нуля градусов, в прибрежной зоне - до четырех-пяти градусов тепла.

Отмечается, что городские службы перевели в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют принять меры безопасности, отказаться от отдыха у воды, а также не прятаться от дождя под деревьями и шаткими конструкциями.