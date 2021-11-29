В Ростовской области перезахоронили 109 мирных жителей, погибших в период оккупации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноября. /ТАСС/. Останки 109 жертв оккупации в период Великой Отечественной войны перезахоронили в городе Сальске Ростовской области. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

Работы по поиску и извлечению останков в рамках проекта "Без срока давности" начались летом. На первом этапе работ поисковики обнаружили останки 60 человек, среди которых 16 принадлежали женщинам, а 19 - детям от двух до 18 лет.

"В Сальске перезахоронили останки мирных жителей, расстрелянных оккупантами в глиняном карьере у кирпичного завода. <...> среди них больше 60 детей", - говорится в сообщении. В церемонии приняли участие военнослужащие, юнармейцы, представители властей, казачества, поисковых объединений.

В пресс-службе отметили, что, согласно архивам, на территории бывшего кирпичного завода во время оккупации гитлеровские каратели организовали концлагерь для военнопленных. Там же расстреливали коммунистов, сотрудников советских органов и их родственников, учителей.

Ранее в понедельник в Ростове-на-Дону отметили 80-ю годовщину первого освобождения города от оккупантов в годы Великой Отечественной войны. В Кумженской роще города артиллеристы произвели "Выстрел Памяти" по случаю юбилея первого освобождения. Торжества также прошли у мемориального комплекса "Павшим воинам", где к вечному огню возложили цветы представители власти, военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, жители города.

Проект "Без срока давности" направлен на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. Проект включает большой историко-архивный блок - выявление и рассекречивание архивных документов, подготовка сборников и выставок.