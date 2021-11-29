Более 13 млн ПЦР-исследований на коронавирус провели в Подмосковье

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Около 35 тыс. ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию проводят в Московской области ежедневно, всего с начала пандемии в регионе провели 13 млн ПЦР-тестов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области количество проведенных ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию с начала пандемии превысило 13 млн", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что для проведения исследований в регионе развернуто 12 лабораторий на базе медицинских учреждений.

"ПЦР-диагностика является одним из основных методом определения наличия вируса COVID-19 в организме пациента. Ежедневно у нас проводится порядка 30-35 тыс. исследований", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.