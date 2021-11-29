В Ленинградской области установили мемориал в честь героев "Шлиссельбургского десанта"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Мемориал в честь участников операции по прорыву блокады Ленинграда "Шлиссельбургский десант" открыли в поселке Синявино Ленинградской области в понедельник, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. Многотонный гранитный валун, на котором выгравированы слова "Памяти Шлиссельбургского десанта 28 ноября 1941 года", увековечил подвиг советских солдат и моряков.

"Это не просто дань памяти погибшим, это памятник героическому прошлому нашей страны, пример мужества для новых поколений. Наш долг - сохранять память о Великой Отечественной войне, ее героях и потерях, которые понесла наша Родина. Мы не должны забыть стойкость и отвагу советских воинов - наших земляков и героев", - сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Открытие мемориала морякам 1-го Особого отдельного лыжного полка Краснознаменного Балтийского флота и воинам 80-й стрелковой дивизии посвящено 80-й годовщине операции "Шлиссельбургский десант". Почтить память героев приехали представители Командования воздушно-десантных войск Российской Федерации, Совета Федерации, правительства Ленинградской области, ветераны Великой Отечественной войны, члены общественных организаций и военно-патриотических клубов, а также военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.

"Мы очень этого ждали. Со своей стороны мы приложили все необходимые усилия для того, чтобы этот мемориал появился и появился именно на этом, знаковом, месте. Несмотря на то, что операция "Шлиссельбургский десант" сложилась крайне неудачно для наших солдат и моряков, - то мужество, стойкость и отвага, которую они проявили, должна остаться в веках. О ней должно помнить. Я думаю, всем родственникам погибших в тех событиях крайне важно обрести физическое место памяти о своих героических предках, в первую очередь для будущих поколений", - подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС потомок участника десанта, руководитель общественного объединения "Шлиссельбургский десант" Валерий Шагин.

Об операции

Советские войска предприняли несколько отчаянных попыток прорыва блокады Ленинграда буквально с первых дней ее установления. Одной из наименее известных операций стал "Шлиссельбургский десант" 28-29 ноября 1941 года - героическая операция, но крайне неудачная. На прорыв блокадного кольца были брошены части 80-й стрелковой дивизии и сформированный в Кронштадте специально для этой цели 1-й Особый отдельный лыжный полк моряков. Полк был создан в крайне сжатые сроки, продовольствия и снаряжения не хватало, кроме того, для немцев неожиданный, по замыслу советского командования, удар с Ладоги неожиданностью не стал. В результате ожесточенной, но не равной борьбы советские войска понесли колоссальные потери, а 1-й Особый лыжный полк моряков потерял две трети личного состава и почти весь командный состав.