"Единая Россия" намерена добиваться снижения бюрократической нагрузки на учителей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. "Единая Россия" обратится в правительство с предложением систематизировать информацию о сведениях, которые запрашиваются у образовательных организаций, чтобы сформировать их единый реестр и найти действенные способы снизить бюрократическую нагрузку на педагогов. Об этом сообщила председатель комиссии генсовета партии по образованию и науке Елена Шмелева в ходе первого заседания комиссии в понедельник.

"Мы все поддержим обращение в правительство РФ с предложением поручить федеральным органам исполнительной власти, главам субъектов РФ предоставить информацию о сведениях, которые запрашиваются их подведомственными организациями и органами местного самоуправления у образовательных организаций, а также о тех способах, которые предполагают сбор [этих сведений]", - отметила Шмелева.

По ее словам, на основе этих сведений следует сформировать единый реестр требований, "которые и составляют бюрократическую нагрузку на учителей".

"Необходимо сформировать перечень нормативных правовых актов, которые предполагают предоставление отчетов, с предложениями по их отмене или актуализации. Тогда мы могли бы запустить рабочую группу по бюрократической гильотине", - отметила Шмелева.

По ее словам, проблема "очень сложная и неоднократно поднималась", для ее решения необходим комплексный подход, чтобы в том числе исключить дублирование требований к образовательным организациям.

"Также предлагаем поручить Рособрнадзору совместно с Министерством цифрового развития представить предложения по устранению дублирований при сборе информации о деятельности образовательных организаций и по внедрению технологических решений, направленных на автоматизированный сбор и систематизацию информации", - подчеркнула Шмелева.