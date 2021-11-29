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Две больницы в Новгородской области вернулись к плановой работе с пациентами после ковида

Речь о Солецкой центральной районной и областной клинической больницах

ТАСС, 29 ноября. Власти Новгородской области перевели в штатный режим работы Солецкую центральную районную и областную клиническую больницу, которые ранее были перепрофилированы для лечения пациентов с ковидом. Об этом сообщила в понедельник министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

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"С сегодняшнего дня мы выводим из статуса ковидного госпиталя солецкую центральную районную больницу, сейчас там начинаются противоэпидемические мероприятия. На прошлой неделе мы вернули отделение неврологии, и с сегодняшнего дня <..> наша областная клиническая больница приступает к оказанию медицинской помощи в плановом порядке", - сказала министр. Она добавила, что плановый прием начинают экстренное травматологическое отделение, отделение кардиологии и неврологии областной клинической больницы.

По данным пресс-службы регионального правительства, в Новгородской области стабилизируются темпы заражения коронавирусом, лечение от ковида в стационарах получает 1 071 житель, амбулаторно - 3 371 человек. План по вакцинации выполнили семь подразделений больниц (85-100%).

Всего в области зарегистрировано 59 298 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки - 286. Выздоровели 28 220 человек, 604 умерли.

Новгородская область первой из регионов РФ заявила о продлении нерабочих дней из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Ковидные каникулы в области продлились три недели, с 25 октября по 14 ноября, эффект от них власти оценили положительно. Число госпитализаций за нерабочие дни снизилось на 40%. В регионе сохраняются ограничения на проведение развлекательных и массовых мероприятий, работа дискотек и ночных клубов, также продолжает действовать система QR-кодов для посещения общественных мест и после нерабочих дней.

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РоссияНовгородская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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