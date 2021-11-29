Коэффициент распространения ковида в регионах Уральского округа опустился ниже единицы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в регионах Уральского федерального округа опустился ниже единицы из-за введенных ограничительных мер. Об этом говорится в сообщении, распространенном аппаратом полномочного представителя президента в округе.

"Коэффициент распространения инфекции (среднее количество людей, которых заражает один заболевший - прим. ТАСС) на этой неделе в регионах УрФО опустился ниже единицы и составил 0,99. Введенные ограничения позволили замедлить темпы роста заболеваемости", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что коечный фонд загружен на 82,5%. Занято 17 419 коек, это на 3,3 тыс. меньше, чем неделей раньше: освободившиеся койки возвращают для оказания плановой медпомощи.

В регионах действует ряд ограничений: действует режим QR-кодов, введена самоизоляция для невакцинированных старше 60 лет, не работают организации общественного питания и не проводятся развлекательные мероприятия в ночное время.