Более 10,5 тыс. человек посетили каток на ВДНХ в Москве за первые дни работы

МОСКВА, 29 ноября./ТАСС/. Каток на ВДНХ, который заработал 26 декабря, посетили за первые три дня работы более 10,5 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ВДНХ.

"В первый уик-энд работы самого большого катка в Москве его посетили более 10 500 человек. С открытием катка на выставке стартовал зимний сезон. Его тема в этом году - "Сказочная зима". Специальная программа подготовлена для детей. Спектакли, концерты, представления состоятся на катке и других площадках ВДНХ - в Театре сказок, Доме культуры, в оранжерее павильона "Азербайджан", - рассказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

Он добавил, что в рамках проекта "Вдохновение.Зима" 30 ноября откроется детская арт-лаборатория.

В пресс-службе уточнили, что ледовая площадка на ВДНХ работает с соблюдением установленных Роспотребнадзором мер безопасности, QR-код для входа не требуется. Гостей ждут со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00, по выходным и праздничным дням с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00.

"Во избежание очередей в кассы и минимизации прямого контакта билеты продаются онлайн на официальном сайте ВДНХ. Вход осуществляется согласно выбранному павильону и сеансу. Это позволяет контролировать количество посетителей в павильонах катка и на ледовой поверхности", - рассказал собеседник агентства.

Также в помещениях проводится регулярная уборка с использованием антисептических средств. На входе установлены дезинфицирующие рамки и измеряется температура. Коньки и другой инвентарь, взятый в прокат, обрабатываются специальными средствами после каждого гостя. На всей территории катка необходимо придерживаться социальной дистанции, в закрытых помещениях носить маски.