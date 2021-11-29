Аксенов заявил, что в Крыму на 2021 год полностью закрыта потребность в школьных автобусах

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Потребность Крыма в школьных автобусах в 2021 году полностью закрыта, сообщил в понедельник в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"В Крыму потребность в школьных автобусах в 2021 году полностью закрыта. Сегодня вручил 53 ключа от новых школьных автобусов главам администраций городов и районов", - сказал Аксенов.

На церемонии вручения ключей от новых автобусов Аксенов также отметил, что по поручению президента школьный автопарк должен полностью обновиться к 2024 году.