Московский марафон пройдет 18 сентября 2022 года

МОСКВА, 29 ноября./ТАСС/. Московский марафон, организованный московским беговым сообществом, пройдет 18 сентября в 2022 году. Об этом сообщается на официальной странице полумарафона в Instagram.

"Главная дата будущего бегового сезона. 18 сентября 2022 года. Московский марафон", - говорится в сообщении.

В 2021 году Московский марафон не состоялся из-за эпидемиологической ситуации в городе. В текущем сезоне московское беговое сообщество смогло провести лишь забег "Апрель", полумарафон в Санкт-Петербурге и кросс "Лисья гора".

Московский марафон - крупнейшее беговое событие России. Мероприятие проводится с 2013 года и собирает десятки тысяч участников со всего мира. Маршрут проходит по центральным улицам Москвы.