На Ямале открылся семинар по традиционному укладу жизни с участием международных экспертов

ТАСС, 29 ноября. Международный выездной семинар проекта Арктического совета EALLU "Молодежь коренных народов, культура питания и перемены в Арктике" открылся в Салехарде. Гости из Норвегии, Швеции и Якутии обсудили с представителями коренной молодежи Ямала тему традиционных знаний, необходимости сохранения языков и культуры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

После рабочей встречи участники отправились на стойбище для погружения в традиционный уклад жизни ямальцев. Студенты ямальских профильных образовательных учреждений продемонстрируют навыки в забое оленя, разделывании туши и приготовлении традиционной пищи, а также поделятся знаниями о пищевой культуре своих сообществ. Ключевым мероприятием станет Арктический прием от молодых шеф-поваров из числа коренных малочисленных народов с дегустацией традиционных блюд и деликатесов.

Проект "Молодежь коренных народов, культура питания и перемены в Арктике" получил широкий географический и культурный охват, задействовав в своей работе активное участие молодежи коренных народов. В Салехарде EALLU впервые презентовали в 2016 году.