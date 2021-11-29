В Тульской области число госпитализированных с коронавирусом снизилось вдвое за неделю

ТУЛА, 29 ноября. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусом, которых ежедневно направляют в стационары, снизилось в Тульской области за неделю с 200 до 88. В инфекционных госпиталях освободилось более 30% мест, что связано со стабилизацией эпидобстановки в регионе. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства по итогам заседания оперативного штаба.

"Заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков доложил, что в регионе наблюдается стабильное улучшение ситуации. Количество ежедневных госпитализаций [в период с 22 по 28 ноября] упало с 200 до 88. В инфекционных госпиталях развернуто 2 076 коек, треть из них свободна", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным оперштаба, в регионе становится меньше новых случаев заболевания коронавирусом и внебольничной пневмонией, группового заражения коронавирусом на промышленных предприятиях не регистрируется. При этом отмечено, что с 22 по 28 ноября зафиксирован рост заболеваемости среди детей 7-14 лет, в остальных возрастных группах она осталась практически на уровне предыдущей недели.

"Приостановлена работа 42 групп 31 детского сада (1,6% от общего количества групп). На дистанционный режим переведено 173 класса в 86 школах частично и одной школе полностью", - добавили в пресс-службе. Во всех образовательных учреждениях Тульской области отменили массовые школьные мероприятия, в здания не допускаются посторонние лица, ежедневно проводятся термометрия, усилили дезинфекцию помещений.

Губернатор Алексей Дюмин поручил подготовить систему здравоохранения региона на случай изменения эпидситуации в период новогодних праздников. "Никакого аврала быть не должно, медицинская помощь и прием больных в эти дни должны осуществляться в плановом режиме", - подчеркнул он.

В Тульской области с начала пандемии, по информации сайта стопкоронавирус.рф на 29 ноября, выявили 67 721 случай заражения коронавирусом, в том числе 251 - за последние сутки. Выздоровели 59 396 человек, 3 887 пациентов умерли. Среди действующих в регионе профилактических ограничений - масочный режим и социальное дистанцирование в общественных местах и пассажирском транспорте. Запретили выезд организованных детских спортивных групп за пределы Тульской области, за исключением участия в мероприятиях, включенных в Единый календарный план. Ввели удаленный режим работы для 30% сотрудников и обязательную вакцинацию работников социально значимых сфер.