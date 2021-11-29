Глава Moderna: эффективность существующих вакцин против штамма "омикрон" может быть ниже

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Эффективность одобренных вакцин от коронавируса с большой вероятностью может оказаться ниже против нового штамма "омикрон". Однако более подробные данные, которые позволят говорить об этом точно, будут доступны в течение нескольких недель, заявил в понедельник руководитель американской компании Moderna Стефан Бансель в интервью телеканалу CNBC .

"Есть две вещи, которые мы пока не знаем о новом штамме. Первая - эффективность вакцин, какое влияние новый штамм окажет на эффективность вакцин, это будет ясно в течение двух недель. Учитывая большое число мутаций, высока вероятность, что эффективность всех вакцин будет меньше. Но нужно время, чтобы знать наверняка, чтобы понять, насколько она будет ниже. Вторая - вирулентность (опасность, способность вызывать заболевание - прим. ТАСС). Чтобы понять это, нужно от двух до шести недель", - рассказал Бансель. Он отметил, что вирулентность может оказаться как ниже, так и выше известных штаммов.

По оценке Moderna, новый штамм уже попал в большинство государств мира, у которых в последние 7-10 дней было прямое авиасообщение со странами юга Африки (ЮАР, Ботсвана, Намибия, Зимбабве, Лесото, Мозамбик, Мадагаскар, Танзания). При этом глава компании считает, что при оценках нового штамма не стоит ориентироваться на ситуацию в этом регионе, поскольку там иная демографическая структура населения.

Ранее Moderna заявляла, что разработает специальную версию бустерной дозы своей вакцины, адаптированную к штамму "омикрон". Прививка с обновленной формулой может быть готова в начале 2022 года. В компании также считают, что введенные рядом стран ограничения на авиасообщение с южной частью Африки помогут снизить темпы распространения нового штамма.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению.