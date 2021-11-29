Умер экс-гендиректор Российской книжной палаты Борис Ленский

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Советский и российский книговед, редактор Борис Ленский, возглавлявший в 1996-2004 годах Российскую книжную палату, умер на 93-м году жизни, сообщили ТАСС в понедельник в Российском книжном союзе.

"Яркая жизнь Бориса Владимировича была неразрывно связана с книжным делом. Почти 60 лет он отдал служению книге. На протяжении многих лет он был постоянным участником главных профессиональных мероприятий, возглавлял Российскую книжную палату, руководил кафедрой книжного бизнеса Московского государственного университета печати им. Ивана Федорова", - привели в пресс-службе слова президента Российского книжного союза Сергея Степашина.

Степашин отметил трудолюбие и целеустремленность Ленского, а также огромное чувство ответственности перед делом, которому он посвятил жизнь. Борис Ленский стал автором более 200 научных работ. За свой труд он был награжден Орденом Дружбы "За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства" и почетным званием "Заслуженный работник культуры РСФСР".

"Он прожил достойную жизнь, жизнь полную событий и больших свершений, и его уход - это большая потеря не только для книжного сообщества, но и для всей культурной жизни нашей страны. Настоящий профессионал своего дела, он навсегда останется в памяти друзей и коллег. От имени Российского книжного союза хочу выразить его родным и близким наши искренние соболезнования", - отмечается в соболезнованиях Степашина.

Ленский умер 27 ноября. Гражданская панихида состоится 1 декабря в актовом зале Московского политехнического университета.

О Ленском

Борис Владимирович Ленский родился 23 октября 1929 года в Ростовской области. Это советский и российский книговед и редактор, организатор библиографии и книжного дела в РСФСР, доктор филологических наук, президент Ассоциации книжной палаты РФ и стран СНГ, член Академии российской словесности, член МАИ. В сентябре 2014 года жюри конкурса профессионального мастерства "Ревизор" единогласно присудило Ленскому звание "Легенда книжной индустрии".

В 1963 году он поступил на работу во "Внешторгиздат". В 1986 году стал замдиректора по научной работе, а с 1996 по 2004 год - генеральным директором Российской книжной палаты. С 1978 года Ленский преподавал в Московском полиграфе (ныне Московский политехнический университет). Борис Владимирович являлся сотрудником НИЦ РАН, а с 1993 - главным редактором сборника "Книга. Исследования и материалы". Редактор журналов "Библиотековедение", "Витрина читающей России", "Научная книга", "Школьная библиотека", а также сборника "Издательское дело и редактирование: теория, методика, практика".