Около 100 участников планируют посетить форум "PRO Социальные инициативы" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Порядка 100 участков из Свердловской области и соседних регионов ожидается на молодежном форуме "PRO Социальные инициативы". Мероприятие стартовало в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-офисе Российского общества "Знание".

"Молодежный форум "PRO Социальные инициативы" проводится в Екатеринбурге для ребят 17-25 лет из Свердловской области и соседних регионов, поэтому ожидается порядка 100 участников. Студенты вместе с экспертами обсудят, как стать волонтером, чем волонтерство отличается от благотворительности, зачем нужно эковолонтерство", - сказали в пресс-офисе.

"PRO Социальные инициативы" - это просветительский форум, поэтому участники получат ответы на интересующие их вопросы, отметили в пресс-офисе, узнают подробнее о волонтерской деятельности, поймут, какое направление им ближе всего и как выстраивают работу волонтерские организации. А также научатся создавать собственные благотворительные проекты.

Форум проходит в Екатеринбурге с 29 по 30 ноября в рамках просветительского проекта "Умный маршрут", организатором которого выступает Российское общество "Знание". Лекции и панельные дискуссии с участием известных экспертов, ученых, предпринимателей и деятелей искусства призваны мотивировать молодое поколение на созидательную деятельность, саморазвитие и реализацию своих талантов в стране.