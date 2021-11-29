В Чечне в школьную программу включили учебник об Ахмате-Хаджи Кадырове

ГРОЗНЫЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Новое учебное пособие, состоящее из архивных материалов и биографии первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, включили в школьную программу республики. Об этом журналистам сообщил замминистра образования региона Ильяс Тааев.

"В школах Чеченской Республики для изучения в рамках предмета "История" включено учебное пособие "Путь, озаренный светом". Пособие включает многочисленные архивные и публицистические материалы конца 90-х - начала 2000-х годов. Пособием будут пользоваться обучающихся 9-11 классов для изучения истории края в контексте современной истории, а также проектной деятельности", - сказал Тааев, отметив, что в учебнике изложено подробное жизнеописание Ахмата-Хаджи Кадырова.

По его словам, учебник уже введен в школьную программу региона.

"Авторы издания и педагоги уверены, что материалы пособия послужат эффективным инструментом для понимания обручающимися истории региона как интегральной части российской и всеобщей истории, а также формированию российской гражданской идентичности", - добавил замминистра.

Ахмат-Хаджи Кадыров вступил в должность президента Чеченской Республики в октябре 2003 года. 9 мая 2004 года он погиб в результате теракта на грозненском стадионе "Динамо". На следующий день указом президента России за мужество и героизм, проявленные при возрождении региона и в борьбе с терроризмом, ему было присвоено звание Героя России.