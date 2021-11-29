Власти Бурятии направят 300 млн рублей на покупку новых автобусов для Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Бурятии направят в 2022 году 300 млн рублей на покупку новых автобусов для столицы республики - Улан-Удэ. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства региона со ссылкой на главу Бурятии Алексея Цыденова.

"У нас в этом году появились дополнительные доходы бюджета, нашего собственного республиканского, за счет работы крупных предприятий, за счет развития добывающих отраслей. Часть пошла на погашение долгов бюджета. Также сейчас будем выделять городу 300 млн на закупку автобусов <…>, мы деньги городу передаем", - цитирует пресс-служба Цыденова.

Глава региона отметил, в Улан-Удэ проблема в том, что емкость общественного транспорта ниже, чем необходимо.

Цыденов подчеркнул, что такие меры принимаются республикой дополнительно к федеральным. С вопросом о поддержке общественного транспорта глава Бурятии обращался к президенту России Владимиру Путину в октябре 2021 года на заседании президиума Госсовета, на котором обсуждалась транспортная стратегия России до 2030 года. Президент тогда дал поручение правительству сформировать отдельную программу по поддержке общественного транспорта.

"Мы, соответственно, тоже туда попадаем: Бурятия и Улан-Удэ. Но мы понимаем, что даже эти 300 млн рублей - это только облегчение ситуации, но не полное решение вопроса. Поэтому, не дожидаясь запуска федеральных программ, своими деньгами, за счет дополнительных доходов, за счет того, что у нас экономика выросла, мы городу выделяем средства и вопросы общественного транспорта решаем", - приводит пресс-служба слова Цыденова.

В 2020 году автопарк города пополнился 42 новыми автобусами, закупленными на средства "Народного бюджета" и единой дальневосточной субсидии. Десять из них распределили на маршруты, имеющие большой спрос у горожан, - это Левый берег, Загорск, сотые кварталы, микрорайоны Дивизионный, Комушка, Сосновый бор, Забайкальский.