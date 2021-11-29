В Свердловскую ОП поступило более 500 обращений по федеральному законопроекту о QR-кодах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Члены Общественной палаты Свердловской области рассмотрели более 500 обращений жителей по поводу федерального законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона со ссылкой на зампредседателя палаты Владимира Винницкого по итогам общественных слушаний, прошедших в понедельник.

"Заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий сообщил, что рассмотрено уже более 500 обращений. Уральцы высказывают ряд замечаний по поправкам. По их мнению, необходимо утвердить перечень медицинских противопоказаний к вакцинации, продумать процедуру отзыва персональных данных после отмены ограничительных мер, восстановить в правах тех, кто переболел неофициально, но имеет антитела, а также предусмотреть исключительные случаи, позволяющие перелет на основании ПЦР-теста, например, при болезни или смерти близкого", - говорится в сообщении.

Как отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Артюх, среди обратившихся к ней представителей бизнеса нет противников вакцинации. Однако предприниматели высказываются за возможные послабления в режиме работы предприятий общественного питания и сферы услуг в том случае, когда они соблюдают требования, предъявляемые к covid-free зонам.

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что благодаря вакцинации в регионе в течение трех недель фиксируется снижение заболеваемости. "Это результат как раз тех мер, которые был внедрены в Свердловской области в конце октября - начале ноября. Видя эффективность таких мер в нашем регионе и ряде других субъектов страны, считаем законопроект необходимым", - цитирует Козловских департамент.

Отмечается, что общественники региона должны подготовить предложения по законопроекту до 14 декабря, затем их отправят в федеральную Общественную палату.

Правительство России 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля жители, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у жителей с медотводом.