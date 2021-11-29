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В музее обороны Москвы откроется выставка военных писем

Увидеть фронтовые письма в Государственном музее обороны столицы можно будет до 15 февраля 2022 года

МОСКВА, 29 ноября./ТАСС/. Выставка "Адресат - наша память. Письмо папе" откроется в Государственном музее обороны Москвы 7 декабря, сообщил заместитель директора по научно-методической работе музея Алексей Лучкин на пресс-конференции.

"Буквально через неделю у нас на площадке музея открывается выставка. <...> Она будет посвящена письмам папе. Как дети, оставшиеся в Москве, в эвакуации писали письма на фронт, какие письма они получали в ответ. Это будет очень трогательная, добрая выставка", - сказал Лучкин.

Он добавил, что благодаря экспозиции можно будет узнать о судьбах детей военного времени.

"А также понять, что добрые чувства сохранялись даже в военное время. Выставка начинает работать 7 декабря и мы всех приглашаем", - сказал Лучкин.

Увидеть фронтовые письма в Государственном музее обороны Москвы можно будет до 15 февраля 2022 года.

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