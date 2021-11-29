Первая новогодняя ярмарка в Подмосковье начнет работу с 1 декабря

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Около 70 новогодних ярмарок пройдут в Московской области в декабре, первая из них начнет работу в среду, сообщила в понедельник пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"С 1 декабря текущего года на территории муниципальных образований Московской области начнут работу тематические ярмарки, приуроченные к празднованию Нового года. Открытие первой Новогодней ярмарки запланировано в городе Лыткарино, которая пройдет с 1 по 5 декабря", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского.

В пресс-службе рассказали, что новогодние ярмарки пройдут в 34 городских округах, среди которых Балашиха, Воскресенск, Зарайск, Истра, Клин, Коломна, Королев, Котельники, Красногорск, Одинцово и другие. Для гостей на площадках будут представлены новогодние игрушки и гирлянды, товары для дома, сувенирная продукция с тематикой праздника, в том числе созданная руками подмосковных мастеров.

"Всего в декабре в Подмосковье планируется провести порядка 70 Новогодних ярмарок, что почти на 20 больше, чем в прошлом году, когда было проведена 51 новогодняя ярмарка", - отметил Воскресенский, пояснив, что массовое открытие ярмарок начнется с 20 декабря.