В Самаре открылась первая в России медицинская "Точка кипения" для внедрения медтехнологий

САМАРА, 29 ноября. /ТАСС/. Медицинская "Точка кипения", на базе которой будут разрабатываться и внедряться инновационные технологии здравоохранения, открылась впервые в России на базе Самарского государственного медицинского университета, передает пресс-служба правительства Самарской области.

"Уверен, что этот проект университета также ожидает успех, и на базе "Точек кипения" будут предложены новые формы и методы лечения, которые в перспективе спасут жизни, вернут здоровье многим и многим нашим согражданам", - цитирует пресс-служба первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Основными направлениями "Точки кипения" медицинского вуза станут реализация проектов рынков национальной технологической инициативы "Хелснет", "Нейронет" и "Технет", а также подготовка управленцев в сфере здравоохранения, формирование команд инноваторов. Кроме того, на базе "Точки кипения" будут развивать научные и образовательные проекты в сфере цифровизации здравоохранения, разрабатывать новые эффективные средства профилактики и лечения различных заболеваний. Предполагается, что площадка объединит молодых врачей, ученых, студентов, представителей бизнеса и общественные организации региона.

В "Точке кипения" вуза заработают четыре пространства: залы "Операционная", "Процедурная", а также два "Нескучных научных", технические и служебные помещения.

"Точки кипения" создаются при поддержке Платформы НТИ по поручению АСИ. Первая из них открылась в Москве в 2013 году. В этих пространствах ученые, бизнесмены, госслужащие, общественники и студенты могут делиться опытом, итогами работы, совместно прорабатывать новые модели развития.