В Пскове обнаружили очаг XII века с глиняными обломками

ПСКОВ, 29 ноября. /ТАСС/. Археологи обнаружили в историческом центре Пскова очаг XI-XII века, в котором сохранились глиняные обломки, сообщила в понедельник пресс-служба археологического центра Псковской области.

"Мы зафиксировали и разобрали очаг, датируемый XI-XII веками. В составе конструкций очага обнаружились обломки глиняных дисков для ткацкого стана. Они могут быть датированы гораздо более древним временем", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, находку обнаружили при проведении раскопок в историческом центре Пскова, на улице Леона Поземского.