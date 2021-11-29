Более 900 протоколов в отношении СМИ-иноагентов составлено за отсутствие маркировки

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Более 900 протоколов за отсутствие маркировки в отношении СМИ-иноагентов было составлено в 2021 году, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Роскомнадзора. В ведомстве уточнили, что основная часть из них составлена в отношении "Радио Свобода" (признано СМИ-иноагентом).

"Всего в 2021 году за отсутствие маркировки Роскомнадзором составлено 920 протоколов. Из них 910 составлено в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС, российского юрлица, созданного для распространения материалов девяти СМИ-иноагентов на территории РФ, признанного в РФ иноагентом) и его гендиректора", - отметили в пресс-службе. Уточняется, что в отношении гендиректора РСЕ/РС составлено 390 протоколов.

По данным ведомства, восемь протоколов было составлено в отношении признанных в РФ СМИ-иноагентами The Insider SIA, "Чешское информационное агентство MEDIUM-ORIENT", ИА "Росбалт-Медиа", а также физлиц: Верзилова П. Ю., Баданина Р. С., Карезиной И. П., Пономарева Л. А., Петрова С. Ю. Также два протокола было составлено в отношении признанного СМИ-иноагентом ООО "ПАСМИ" и генерального директора по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ.

В Роскомнадзоре добавили, что суд первой инстанции рассмотрел 781 дело и назначил штрафы: в отношении "РСЕ/РС" на общую сумму 334,8 млн рублей, в отношении ООО "ПАСМИ" 500 тыс. рублей, и в отношении Пономарева Л. А. 10 тыс. рублей.

В ведомстве напомнили, что материалы СМИ-иноагента должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. "Данная норма закона призвана информировать аудиторию о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств", - отметили в Роскомнадзоре.