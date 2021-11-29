{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава СК велел дать правовую оценку стрельбе украинского журналиста в сторону Донбасса

В СМИ ранее появилось видео, на котором Юрий Бутусов совершает выстрел из гаубицы в сторону территории Донбасса

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку стрельбе украинского журналиста Юрия Бутусова в сторону Донбасса. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе СК.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором Бутусов совершает выстрел из гаубицы в сторону территории Донбасса. Сам он в подписи к видеоролику допустил свою причастность "к гибели некоторых людей на Донбассе".

"Председатель Следственного комитета РФ поручил следователям центрального аппарата проверить указанную информацию и оценить действия стрелявшего с точки зрения действующего законодательства", - сообщили в СК. При наличии оснований им будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела о преступлениях в отношении мирного населения юго-востока Украины.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичУкраинаРоссия
В Пскове обнаружили очаг XII века с глиняными обломками
В историческом центре города проводились археологические раскопки
Читать полностью