Почти 2 тыс. человек остаются без света в Новгородской области из-за непогоды

ТАСС, 29 ноября. Около 2 тыс. человек лишились электроснабжения в Новгородской области из-за непогоды, сообщил вечером 29 ноября в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы областного правительства Николай Шестаков. Сейчас в регионе около трех градусов мороза, идет снег, к ночи ожидается похолодание до минус пяти градусов и снег с дождем.

"В Новгородской области без электроснабжения остаются 66 населенных пунктов, 1 957 человек. Из них 33 населенных пункта, в которых проживает 476 человек, обесточены с 28 ноября", - отмечается в сообщении.

По данным Шестакова, отключения зафиксированы в Окуловском, Пестовском и Мошенском районах. Восстановительные работы продолжаются.

28 ноября основной удар стихии пришелся на центральные и восточные районы области - Окуловский, Мошенской, Пестовский. Обледенение мокрого снега провоцировало обрыв проводов, падение деревьев на линии электропередачи. Электричества были лишены 4,6 тыс. потребителей. К вечеру 28 ноября ремонтники компании "Россети Северо-Запад" восстановили работу основной электросети области.