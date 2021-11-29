Власти Петербурга учтут возможное ухудшение ситуации при разработке новогодних ограничений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Режим ограничений, которые будут действовать в Санкт-Петербурге в новогодние праздники, разрабатывается с учетом позитивного и негативного сценариев развития эпидемической ситуации. Об этом сообщил в понедельник в эфире "Радио России" губернатор города Александр Беглов.

"У нас хорошие шансы провести зимние каникулы лучше, чем год назад. В отличие от прошлых новогодних праздников нами накоплен большой опыт проведения мероприятий по безопасным стандартам. Основные меры противодействия пандемии сохраняются в Петербурге до 31 января, по режиму ограничений на период новогодних каникул определимся позднее. Важно быть готовыми к любому сценарию, в том числе к возможному ухудшению ситуации", - сказал губернатор.

По его словам, для встречи Нового года без дополнительных ограничений важно, чтобы как можно больше горожан были привиты от COVID-19. "Чем больше вакцинированных будет в нашем городе, тем более безопасными будут новогодние и рождественские праздники", - отметил Беглов.

Ранее в Смольном сообщили, что программа новогодних праздников в Санкт-Петербурге включает более 500 мероприятий, и в зависимости от эпидемической обстановки и уровня вакцинации жителей города они будут проводиться в очном режиме или онлайн.

Губернатор поручил органам власти города подготовить предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений, в том числе связанных с деятельностью объектов развлечения и досуга, общественного питания, розничной торговли, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок. По действующему постановлению губернатора, с 27 декабря, доступ на территорию предприятий общественного питания и объектов розничной торговли будет открыт только по QR-коду для посетителей, завершивших вакцинацию, перенесших заболевание или имеющих медицинский отвод.