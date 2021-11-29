Видеоблоги губернатора Вологодской области набрали более 5 млн просмотров

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова признали одним из призеров всероссийского конкурса журналистских работ по сельской тематике "Моя Земля - Россия" 2021 года. Жюри отметило серию его видеоблогов о красотах и достижениях области, в целом они набрали более 5 млн просмотров.

"Я только начинающий блогер, два года назад я принял решение нетрадиционным способом рассказать о красотах Вологодской области, о достижениях, о народных промыслах, об уникальной вологодской продукции - вологодское масло, мороженое, кружево, вологодская колбаса. Я родился в Вологодской области, безмерно люблю все, что связано с нашим краем, и начал вместе с коллегами записывать такие видеоблоги - короткие, четкие, яркие. 25 блогов я уже записал, количество их просмотров превысило 5 млн. Интерес к ним колоссальный, потому что я живым языком рассказываю о том, как многообразна наша страна", - рассказал Кувшинников на пресс-конференции в ТАСС в понедельник.

В своих видеоблогах губернатор показывает и рассказывает о русском поле, деревне, вологодской продукции, как она производится - обо всем, что связано с сельским хозяйством. "Сельское хозяйство - это основа основ, потому что продовольственная безопасность - это главная задача, которую ставит перед нами государство. Обязательно надо рассказывать о сельской территории, о человеке сельского труда, который кормит страну", - считает Кувшинников.

Как отметили представители жюри конкурса, их очень впечатлил короткий видеоблог о русских рысаках. "Я находился [во время съемок] в центре табуна чистокровных рысаков Вологодского конного завода. Эта рысистая порода поставляется во многие регионы, страны и пользуется огромной популярностью. Нашему предприятию скоро уже будет 50 лет. Когда идет этот огромный табун, земля гудит под ногами - это потрясающе, а русская тройка - это вообще символ нашей страны <…>. Многие люди ведь не знают, какая красота вокруг, как выращиваются овощи <…>. Нам нужно сделать все, чтобы такие сюжеты показывали по центральным каналам, потому что люди устали от тяжелого психологического давления, надо хоть немножко им вздохнуть, а темы экологии, русской кухни, деревни - это бездонный кладезь добра человеческого", - подытожил Кувшинников.

По мнению директора департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства России Ксении Шевелкиной, подобную вовлеченность главы региона в открытый диалог с жителями нужно всячески тиражировать.

Конкурс прошел в 2021 году в 12 номинациях, в каждой были определены победитель и два призера, всего было подано более 5 тыс. работ, из них 511 вышли в финал.