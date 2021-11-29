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В Брянской области до 2024 года ликвидируют четыре свалки ТБО

Полигоны расположены в Стародубе, Злынке, Севске и Сельцо

БРЯНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Четыре полигона твердых коммунальных отходов ликвидируют в Брянской области до 2024 года в рамках нацпроекта "Экология". Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

"В настоящее время за счет средств федерального бюджета удалось рекультивировать свалку твердых бытовых отходов в Жуковке, а также Мичуринский полигон твердых коммунальных отходов в Брянском районе. На период 2023-2024 годов запланированы мероприятия по ликвидации еще четырех вышеназванных свалок", - пояснили в пресс-службе.

Мусорные полигоны, которые предстоит ликвидировать, расположены в Стародубе, Злынке, Севске и Сельцо. "В связи с высокой степенью готовности объекта рекультивации в Севске и Сельцо предполагается перенос сроков реализации мероприятий на более ранний период - на 2023 год", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.

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РоссияБрянская область
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