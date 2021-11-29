Презентация блюд 12 национальных кухонь тюркоязычных народов прошла на фестивале в Москве

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Презентация национальных блюд представителей 12 тюркоязычных народов России, в том числе Северного Кавказа, прошла в рамках фестиваля тюркоязычных народов "Волшебный казан" в Москве. В рамках мероприятия прошли также концерты и мастер-классы по приготовлению разных блюд, передает корр. ТАСС.

"Фестиваль кухни тюркоязычных народов "Волшебный казан" стал не только самым "вкусным событием" уходящего года, но и очень интересным. В его программе: презентации национальных блюд, мастер-классы, конкурсы, концерт с участием этнических коллективов, интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" с вопросами об истории и культуре народов России и, конечно, различные угощения", - сообщает пресс-служба фестиваля.

В рамках фестиваля были презентованы 12 национальных кухонь, в том числе гастрономическая культура азербайджанцев, башкир, гагаузов, карачаево-балкарцев, кумыков, крымских татар, якутов, татар, казахов, киргизов, узбеков и тувинцев.

"Нужно чаще проводить [такие фестивали]. Вы понимаете, мы в России не знаем наших народов. <…> У каждого [народа] своя культура, свои песни - это надо чаще показывать. <…> [Такие фестивали] помогают знакомству, общению друг с другом. Чем мы будем больше друг друга знать, тем мы будем больше дружить", - сказал ТАСС председатель содружества татар Москвы Гаяр Искандяров.

Так, например, в карачаево-балакарской кухне было представлено национальное блюдо сохта - домашняя ливерная колбаса, приготовленная с фаршем из печени и жира, распространенная среди различных народов Кавказа, и хычины - круглые лепешки или пироги из пресного теста с разнообразными начинками.

Завершающей частью фестиваля стал концерт, в котором приняли участие танцевальные коллективы и исполнители.

Мероприятие было проведено фондом содействия развитию карачаево-балкарской молодежи "Эльбрусоид" при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.