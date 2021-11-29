Участники акции "Вода России" очистили от мусора 473 км берегов водоемов Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Жители Ставропольского края в рамках акции "Вода России" в 2021 году очистили от мусора 473 км берегов рек и озер в регионе, всего в акции приняли участие около 13 тыс. человек, сообщил в понедельник губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

"Ежегодно с апреля по октябрь ставропольские активисты убирают от мусора берега водоемов края в рамках федеральной акции "Вода России". В этом году в ней участвовало почти 13 тыс. человек в 28 муниципалитетах - в три раза больше, чем предполагалось вначале. В общей сложности они убрали 473 км берегов рек и озер", - написал Владимиров.

По его словам, наиболее активными участниками акции стали жители Ставрополя, Пятигорска, а также Ипатовского и Андроповского округов региона. "Отлично себя проявили активисты из Невинномысска, Арзгирского, Кировского округов", - добавил губернатор.

Акция "Вода России" проводится с 2014 года, с 2019 года она стала частью федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". К концу 2024 года планируется расчистить 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ.