ФПК возобновит движение туристического поезда "Величие Севера" из Москвы в Архангельск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК") в дни новогодних каникул возобновит движение туристического поезда "Величие Севера", следующего из Москвы в Новгород, Рускеалу, Архангельск, Великий Устюг и Кострому. Новые составы отправятся по маршруту 31 декабря и 5 января, сообщили в понедельник в пресс-службе ФПК.

"Специально для желающих отправиться в увлекательное путешествие на новогодние праздники АО "ФПК" совместно с железнодорожным туристическим оператором "РЖД Тур" возобновляет курсирование туристического поезда № 930/929 "Величие Севера" сообщением Москва - Великий Новгород - Горный парк "Рускеала" - Архангельск - Великий Устюг - Кострома - Москва", - рассказали в пресс-службе.

Каждый рейс "Величия Севера" продлится пять дней, первым остановочным пунктом станет Великий Новгород. Далее от Сортавалы до Рускеалы поезд проследует с локомотивом на паровой тяге, после чего сделает длинную остановку в Архангельске. Последними пунктами маршрута станут Великий Устюг с резиденцией Деда Мороза и Кострома.

Также АО "ФПК" продлит сроки движения туристического поезда № 924/923 "Серебряный маршрут" сообщением Псков - Великий Новгород - Рыбинск - Ярославль. Состав будет отправляться с Ленинградского вокзала Москвы в период с 10 по 24 декабря 2021 года по пятницам, а также 2 и 6 января 2022 года.